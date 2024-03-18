- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - أشادت الممثلة اللبنانية ورد الخال بأداء الممثل اللبناني وسام حنا حيث نشرت عبر خاصية الحالة عبر حسابها : " و هالوسام يلي عامل حالة بالبلد، نجم رمضان هالسنة، منافس شرس بمحبة الناس، دليل انو الممثل اللبناني المحبوب بيلحقوه لو ما كان عنده مسلسل، إنشالله السنة الجاي بتنافس حالك بمسلسل و برنامج" .
ليرد عليها وسام في منشور له كاتباً : "كلامك شهادة بكبر فيها ،، و مشتاقينلك و مشتاقين ليوسف و الكلّ ..
الله كريم , انا عندي احساس يلي جاي رح يكون كتير حلو و قريباً "
كانت هذه تفاصيل خبر ورد الخال تشيد بأداء وسام حنا في برنامجه " أكرم من مين" .. والأخير يشكرها بهذه الكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.