ورد الخال تشيد بأداء وسام حنا في برنامجه " أكرم من مين" .. والأخير يشكرها بهذه الكلمات

ميرنا وليد - بيروت - أشادت الممثلة اللبنانية ورد الخال بأداء الممثل اللبناني وسام حنا حيث نشرت عبر خاصية الحالة عبر حسابها : " و هالوسام يلي عامل حالة بالبلد، نجم رمضان هالسنة، منافس شرس بمحبة الناس، دليل انو الممثل اللبناني المحبوب بيلحقوه لو ما كان عنده مسلسل، إنشالله السنة الجاي بتنافس حالك بمسلسل و برنامج" .



ليرد عليها وسام في منشور له كاتباً : "كلامك شهادة بكبر فيها ،، و مشتاقينلك و مشتاقين ليوسف و الكلّ ..

الله كريم , انا عندي احساس يلي جاي رح يكون كتير حلو و قريباً "