رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - شهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، قبل قليل، فعاليات انطلاق ليالي رمضان الثقافية والفنية بالقاهرة والتى تأتى ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، في قصر ثقافة روض الفرج، وتستمر يوميًا في القصر حتى السابع عشر من رمضان 1444هـ.

جاء ذلك فى حضور رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، الفنان تامر عبد المنعم، ورئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث الدكتورة حنان موسى وعدد من قيادات الوزارة والهيئة وأعضاء المجالس النيابية.

وتفقد البسيوني نتاج ورش ملتقيات أهل مصر للمرأة والشباب والطفل.

يتضمن حفل الافتتاح عروضًا فنية متنوعة لفرق "الفيوم" و"التل الكبير" و"قاطية" للإنشاد الديني.

يُنظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

و يشهد القصر مجموعة كبيرة من الورش الحرفية والتراثية للجمهور في مجال "الخزف والفخار، الخيامية، السجاد، الكليم، الحصير، الخرز، المرسم، المكرمية، الإكسسوارات"، بالإضافة إلي ورش الحكي والألعاب الشعبية.

ويقام معرض لمنتجات الحرف التراثية لإدارات هيئة قصور الثقافة، وتنظم الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى.

وتقدم عدة ورش فنية للأطفال عن أهم مظاهر رمضان في شكل جداريات، وميداليات، ومجسمات صغيرة، ومطويات، لوحات من الفن الشعبي، مجسمات ثلاثية الأبعاد، طباعة ستنسل. كما تعرض مسرحية الأطفال "الوردة الزرقاء"، و"الفراشات".

برنامج حافل تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية في شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن تتنوعًا بين العروض الفنية والسيرة الهلالية والعروض المسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض كتب وفنون، وغيرها.

قصر روض الفرج تم إنشاؤه عام 1997 فى منطقة روض الفرج، على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويتضمن القصر مرسم فنون تشكيلية وقاعة معارض، واخرى متعددة الأنشطة، ومكتبة عامة، وأخرى للطفل.

وجرى تطوير وتوسعة مسرح القصر، ليتسع لنحو 330 مقعدًا، واستحداث مسرح للطفل يتسع لنحو 150 مقعدًا.