شمس الكويتية تكشف عن تأثير فنانة معروفة في حياتها الشخصية: حولتني بشرها إلى ما أنا عليها الآن -فيديو

كشفت الفنانة الكويتية شمس عن تفاصيل صادمة حول تأثير فنانة معروفة في حياتها الشخصية، وكيف أدى ذلك إلى خراب بيتها وانتهاء زواجها، بالإضافة إلى محاربتها بشتى الأشكال.

ووفقًا لمقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت شمس إلى شدة الشر الذي تتمتع به هذه الفنانة المعروفة، والذي يمكن أن يدمر حياة الأشخاص أو يدفعهم للسجن لعقود. وأضافت شمس: “وجود هذه الشخصية الشريرة المعروفة كان مصيري، وجعلتني أتعرض للتحسين والتطوير من خلال التعامل معها”.

وأخبرت أن الدكتور صلاح الراشد نصحها بالتعلم من هذه التجربة، وأن الشخص المسموم في حياتك هو هدف للنمو الشخصي. وأشارت إلى أنها تركت كل شيء بسبب هذه الفنانة، وأصبحت متأكدة من أن المال لا يهم، وأنها تغيرت كثيرًا. وأكدت شمس أن هذه الشخصية لا تزال مليئة بالشر حتى الآن، ولكن تأثيرها قد انحسر بنسبة 1٪ مقارنة بما كانت عليه في السابق. وختمت شمس حديثها بالتعبير عن شكرها لهذه الفنانة، حيث قالت إنها حولتها من شرها إلى شمس الإيجابية التي تعتز بها الآن، مؤكدة أهمية الثقة بالنفس وتقدير الذات في حياتها.