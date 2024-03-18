‎بالتعاون مع فرقة أكابيلا مصرية.. أصالة تطلق فيديو كليب أصحاب الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - ‎كتبت- منى الموجي:

أطلقت الفنانة أصالة فيديو كليب تحت عنوان أصحاب الأرض، دعما للقضية الفلسطينية وللتأكيد على مساندة الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من العدوان الإسرائيلي المستمر طوال الأسابيع الماضية.

‎وتعاونت أصالة في الأغنية مع فرقة أكابيلا مصرية بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، بينما كانت ألحان الأغنية لحسين نازك، وتوزيع موسيقي لأحمد ضياء، وجاء ترتيب وتنفيذ الوتريات والأوركسترا لفهد.

وكتبت أصالة في تعليق لها على الأغنية فور نشرها على موقع يوتيوب: يا أخي يا حبيبي بشكرك لإتاحة هالفرصة إلي ليكون صوتي كلمة بهالرسالة لأهلنا بفلسطين العظيمة علها حتى لو أثناء سماعها تفعل ما فعلت بروحنا، مرّت كنور مسحت بعض حزن زرعت بريق أمل، رسالتك متلك صادقة واضحة طيبة".

‎الأغنية مزيج بين الفولكلور الشامي الفلسطيني والترويدة الفلسطينية، وسعت إلى إحياء التراث الفلسطيني، والتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ورفضه أي مخططات عكس ذلك، وأنهم رغم أي ظروف سيبقون أصحاب الأرض.

‎الفيديو كليب تم تصويره في منطقة هرم سقارة والفيوم والمنصورية أيضًا، وحقق في 24 ساعة تقريبا أكثر من 120 ألف مشاهدة.