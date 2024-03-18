شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهي .. خطف شقيقة نصرة لتنازلها عن الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهي، للنجمة روجينا، الكثير من المفاجآت بعد خروج روجينا "نصرة" من السجن في الحلقات الماضية، لتتلقي الكثير من الصدمات والمفاجآت والتي بدأت بعثورها على الذهب داخل مقبرة "هارون"، ليسارع أولاد "هارون" فى محاولاتهم بالاستمرار في التضييق على "نصرة" ومحاولات النيل منها مرة أخرى.

وبدأت الحلقة الثامنة، بوصول المحامي الخاص بشاهيناز هارون إلى الفخ الذي وضعته "نصرة"، بعد تعاونها مع "عم رزق" في بيعها لكميات الذهب الضخمة التي عثرت عليها، ومن ثم شهدت الحلقة خطف "رقية" شقيقة "نصرة" من قبل شاهيناز هارون وتعرضها إلى أزمة صحية كبيرة بسبب تناولها للكثير من المنوم.



خطف رقية شقيقة نصرة

كما شهدت الحلقة وصول "نصرة" للكثير من التفاصيل الخاصة بأشقائها عن طريق الهاكر "ريهام" التي عثرت على الصورة المشبوهة لشقيقتها "رحمة"، وطالبتها بحذفها، بالإضافة إلى تورطهما في الكثير من المشاكل.

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا في الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.



الحلقة الثامنة من المسلسل



خروج من السجن

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.