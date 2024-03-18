شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.. أحمد ماهر جليس كرسي متحرك بعد إصابته بالشلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8 بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، تحسن الحالة الصحية لـ "حسن ضرغام" أحمد ماهر، ولكن نزيف المخ تسبب في إصابته بشلل نصفي وجلوسه على كرسي متحرك، ووعدته ابنته "عايدة" غادة عبد الرازق بأنها ستعيد حقه وحق شقيقها الذى قتل "على" محمود عبد المغني.

انتقل المشهد إلى "شوقي" عماد صفوت وزوجته "فاطمة ضرغام" سامية عاطف، وتحدث معها بما حدث من شقيقتها "عايدة" بعدما قامت بتوبيخه، وأخبرته أنها لم تخطئ لأنها شركة والدها وكان ممكن الكلام ده يزعل لو كانت بتقولى أنا مثلا بحكم إنى اختها وليا زيها.

غادر "ياسين" محمد علاء المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، واصطحبه والده إلى شقته الجديدة، وطلب والده منه أن يدير الشركة معه ولكن "ياسين" طلب منه التفكير بسبب عمله الآخر.

فيما تحدثت "سماسم" سيمون، مع زوجها "إسماعيل الغول" رياض الخولي، وأخبرته بإنها تريد أن تعود مرة أحخرى للعمل معه في الشركة، وهو الأمر الذى رحب به بشدة.

انتقل المشهد فى مسلسل صيد العقارب إلى "سماسم" وحديثها مع زوجها "إسماعيل الغول" رياض الخولي بعدما وجدته حزين على ما تعرض له "حسن ضرغام" أحمد ماهر، وأخبرها بأنه حزين بحكم 50 سنة صداقة بينهما.

ذهبت "عايدة" غادة عبد الرازق إلى منزلها واحتضنت شقيقها "مصطفى" محمد علي رزق، الذى بكى بعد رحيل زوجته وابنه إلى منزل والدها "إسماعيل"، كما قامت "عايدة" بإزالة الصور التىا جمعتها بزوجها "ياسين" محمد علاء.

كما ذهبت "عايدة" غادة عبد الرازق إلى الشركة ووجدت "شوقي" جالس بمكتب شقيقها الذى قتل "على" محمود عبد المغني، ويضع قدمه على المكتب، لتقوم بتعنيفه وتخبره بأن هذا المكتب لن يجلس عليه غير أحد افراد عائلة ضرغام، وأخبرته بإنها شركتها، كما طلبت منه عدم الذهاب للمستشفى لزيارة والدها مرة أخرى.

مسلسل صيد العقارب يعرض ضمن من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.