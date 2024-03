شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 8.. أمير كرارة يبدأ العمل بمصنع بعد طرده من الصيدلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة watch it طلب فاروق (أحمد رزق) من عمه عبد الحميد (سيد رجب) البحث عن مكان يصلح أن يكون مقرًا لشركة، وفى نفس الوقت تعانى عائلة ياسين (أمير كرارة) من حاجتهم إلى الأموال من أجل مصروفاتهم.

تنزل ليلى (صفاء الطوخى) وجمالات (رحاب الجمل) للبحث عن عمل ولكن دون جدوى، وعلى الجانب الآخر تساعد سامية (ميرنا جميل)، ياسين في إيجاد شغل جديد بعد طرده من الصيدلية، حيث تصطحبه إلى الحاج عفيفى (صبرى عبد المنعم) صديق والدها الراحل ولديه مصنع وتطلب أن يجعل ياسين يعمل معه باعتباره زوجها ويواجه عم عفيفى على الفور.

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل بيت الرفاعى بمشهد دخول ياسين وسامية منزل الأخيرة، ويجد المعلم سعيد (محمد لطفى) متواجدًا في المنزل، حيث إنه يطارد سامية طوال الوقت ويريد الزواج منها بأى طريقة وبمجرد خروجه من السجن جاء ليطلبها للزواج مرة أخرى ولكنه علم أنها تزوجت.

يتحدث المعلم سعيد مع ياسين ويخبره بأنه كبير المنطقة وتتحدث معه سامية بشكل ساخر ليرفع ليده لصفعها إلا أن ياسين أوقفه وأمسك يده وسط سعادة من سامية، ولكن المعلم سعيد يضع ياسين في ذهنه بعد هذا الموقف، ويقرر قطع عيشه في الصيدلية التي يعمل فيها، حيث ذهب ياسين إلى الصيدلية ليجد مالكها يخبرها بأنه لم يعد يريد أحد لمساعدته.

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعى

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.