شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين .. حسن الصباح وزيد بن سيحون ينجحان فى اجتذاب البسطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت الحلقة الـ 8 من مسلسل الحشاشين فى إثارتها وذلك بعدما هرب حسن الصباح بمعاونة سجانه ثم قابلا أحمد عيد وعرفا بالثلاثة الزهاد الذين يحاولوا العطف على من حولهم واجتذابهم بالمال أحيانًا وبالقدرة على شفاء أطفالهم المرضى بواسطة حيل حسن الصباح مثلما فعل حينما كشف على طفل مريض وتم شفاؤه بعدها.

أيضًا شهدت الحلقة لوما كبيرًا من قبل السلطان ملك شاه لـ نظام الملك وزيره بعدما هرب حسن الصباح، وأخبره أن الأخير لو ظهر فى وجه الدولة بأى وقت سيعاقب نظام الملك أشد العقاب.

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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