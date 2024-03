شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الرفاعى الحلقة 8.. كرارة يقابل صديق والده ورزق يتقدم لخطبة ملك قورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة والذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة watch it، حيث قابل ياسين (أمير كرارة) عبد الواحد (أحمد صيام) وهو صديق قديم لوالده، ويحاول معرفة منه عن الشخص الذى له مصلحه في قتل والده محمود الرفاعى، ويخبره بأن والده قتل داخل المنزل، وهذا يؤكد أن القاتل من داخل المنزل، ويرجح أن يكون عبد الحميد (سيد رجب) فيما يشك ياسين في فاروق، ولكن عبد الواحد أخبر ياسين بأن والده لديه كمية كبيرة من الدولارات بجانب الأملاك المعروفة وعليه البحث عنها.

وأخبرت رقية (ملك قورة) والدتها ليلى (صفاء الطوخى) وأختها جمالات (رحاب الجمل) أنها عثرت على عمل كمترجمة بمكتب في وسط البلد، ولكن بعد ذلك نكتشف أنها عملت في ملهى ليلي، وفى مفاجأة غير متوقعة تقدم فاروق (أحمد رزق) لخطبة رقية، ولكن والدتها وأختها ترفضان وتطردانه من المنزل، ولكن فاروق يهددهما بأنه سيجعلهما تتمنيان أن يتزوجها ولن يتركهما في حالهما نهائياً.

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعى

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

