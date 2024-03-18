شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 8.. ظهور محمد رجب واستيلاء حسن الصباح على قلعة ألموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 8 من مسلسل الحشاشين ظهور الفنان محمد رجب لأول مرة خلال أحداث العمل في دور أمير قلعة ألموت وصاحبها، والتي تشهد الأحداث دخول كريم عبد العزيز – حسن الصباح – إليها بواسطة خطة محكمة من أجل الاستيلاء عليها، بدأها في ثوب الزاهد والذى يحاول أتباعه الوصول له في القلعة كلما سمعوا به.



إلا أن ذلك تبين أنه خطة محكمة هدفها كثرة التابعين في الحلقة حتى يزاحموا أميرها الذى استضافهم بها، ثم جاء بقية تابعي حسن الصباح ودخلوا القلعة بالقوة أثناء حديث حسن الصباح إلى صاحب القلعة حول شرائها منه.



محمد رجب وكريم عبد العزيز

وقبل أن ينادي محمد رجب – أمير القلعة – كافة الحراس اصطدم بتابعي حسن الصباح الذين دخلوا القلعة واحتلوها وطردوا محمد رجب منها.

وكانت الحلقة الـ 8 من مسلسل الحشاشين شهدت هروب حسن الصباح بمعاونة سجانه ثم قابلا أحمد عيد وعرفا بالثلاثة الزهاد الذين يحاولوا العطف على من حولهم واجتذابهم بالمال أحيانًا وبالقدرة على شفاء أطفالهم المرضى بواسطة حيل حسن الصباح مثلما فعل حينما كشف على طفل مريض وتم شفاؤه بعدها.

أيضًا شهدت الحلقة لوما كبيرًا من قبل السلطان ملك شاه لـ نظام الملك وزيره بعدما هرب حسن الصباح، وأخبره أن الأخير لو ظهر فى وجه الدولة بأى وقت سيعاقب نظام الملك أشد العقاب.



محمد رجب

هذا ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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