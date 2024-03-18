شكرا لقرائتكم خبر عن نصرة تبدأ الانتقام من شقيقتها رحمة فى الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل سر إلهى، للنجمة روجينا، بداية الانتقام من قبل "نصرة" لشقيقتها "رحمة" التي كانت سببًا في سجنها لسبعة سنوات، لتقوم نصرة بتوريط شقيقتها في فضحية "صور مشبوهة" لتجبرها على شراء الأتيلية الخاص بها في محاولة منها لإعادة حقها.



تنازل رحمة عن الاتيلية

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا في الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.



مسلسل سر إلهي .. العثور على رقية في شالية العين السخنة



لقاء نصرة وشاهيناز



مسلسل سر إلهي الحلقة الثامنة

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.