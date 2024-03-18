شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد البحرينى طارق البحار يكتب: أمير كرارة ومسلسل بيت الرفاعى الجدير بالمشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هذا العام يظهر النجم أمير كرارة فى منافسات الدراما فى رمضان 2024 بمسلسله الجدير بالمشاهدة جدا بيت الرفاعى، حيث يحافظ على حضوره الدائم فى الموسم الرمضانى طوال السنوات الماضية، واختار أمير كرارة الدراما الاجتماعية الشعبية ليقدمها هذا العام بعيدا عن المسدسات نوعا ما!

المسلسل منذ الحلقات الأولى فى تصاعد متقن جدا، ويسير بصورة دقيقة فى سرد القصة، وفيه يظهر «كرارة» فى العمل الذى قدم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشخصية طبيب يعيش فى نزلة السمان، تنقلب حياته بعد مقتل أبيه، وتبدأ قصة عائلته والصراعات والانتقام والظلم، ويقدم الدور النجم المحبوب فى منطقة الخليج بطريقة هادئة جدا فى تغيير عما نعرفه عنه فى السنوات الماضية، خصوصا فى الحلقات الأولى والثانية والثالثة، فلم يكن «ياسين» متوترا أو متحمسا للحديث، وبدلا من ذلك، ظل هادئا، ويجسد الكثير من المبادئ والكراهية الحقيقية وسط ظلم أخيه «فاروق»، خصوصا فى محاولاته للامتلاك والتلاعب فى الأعمال التجارية العائلية مع جميع أصولها، وترك الجميع فى خطر التورط فى الأزمة التى قد تؤدى إلى القتل والتعلق بسبب تخطيط وتنفيذ المؤامرات. نشاهد فى المسلسل «كرارة» بدور الطبيب من الحى الشعبى، وكيف يتعرض للعديد من المشاكل، ويعمل على حلها دائما، لكنه عندما يقع فى مشكلة كبيرة فى اتهامه بقتل أبيه لا يجد لها حلا، فيما تشتد الصراعات فى بيت الرفاعى، فى قصة درامية تدور أحداثها فى سياق شعبى، كما يتناول عدة قصص مختلفة منها فكرة تجارة الآثار وغيرها، ورغم كل هذه الإثارة التى يدخلها بطل المسلسل الجديد، تظهر ميرنا جميل فى الأحداث، وهى تقدم دور مصففة للشعر، لكن معرفة «كرارة» بها غيرت حياته.

فى الأحداث نشاهد قسوة الفنان أحمد رزق، الذى ظهر لنا هذا العام بصورة مختلفة وأصبح هو حديث الجميع فى البحرين، خصوصا مع «نبرة صوت» مختلفة، بعد وفاة والده وفقدان «كبير» عائلته، يصبح الوضع أكثر حدة، مع وجود الأسرة على المحك، وقد يسعى إلى احتلال مقعد الكبير فى البيت والعائلة بعد الوفاة المأساوية للمعلم محمود الرفاعى، مما يثير ردود فعل الجميع فى البيت. مسلسل «بيت الرفاعى»، من تأليف بيتر ميمى، سيناريو وحوار هند عبدالله وعمرو أبواليزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى، ويشارك فيه أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، ومحمد لطفى، وأحمد فؤاد سليم، ورحاب الجمل، وميرنا جميل، صفاء الطوخى، وملك قورة.