شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 8 .. عمر الخيام يصدم نظام الملك: كلنا على باطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل الحشاشين نقاشا هاما ما بين عمر الخيام – نيكولا معوض – ونظام الملك – فتحى عبد الوهاب – وذلك على خلفية هروب حسن الصباح – كريم عبد العزيز من محبسه، وذلك ضمن لقاء اتسم بفلسفة عمر الخيام الدائمة على لسانه فى تساؤلاته وأفكاره، وانتهى إلى قوله : "أنا وانت وحسن الصباح على باطل" رداً على سؤال نظام الملك الذى طلب منه البوح بصراحة عن منهم على حق ومن على باطل.

ليؤكد له بأن الخيام على خطأ لأنه يعبد مخاوفه وحسن الصباح يعبد نفسه ونظام الملك يعبد السلطة، وذلك وسط حسرة نظام الملك من الإجابة.

هذا وشهدت الحلقة الـ 8 من مسلسل الحشاشين ظهور الفنان محمد رجب لأول مرة خلال أحداث العمل فى دور أمير قلعة ألموت وصاحبها، والتى تشهد الأحداث دخول كريم عبد العزيز – حسن الصباح – إليها بواسطة خطة محكمة من أجل الاستيلاء عليها، بدأها فى ثوب الزاهد والذى يحاول أتباعه الوصول له فى القلعة كلما سمعوا به.

إلا أن ذلك تبين أنه خطة محكمة هدفها كثرة التابعين فى الحلقة حتى يزاحموا أميرها الذى استضافهم بها، ثم جاء بقية تابعى حسن الصباح ودخلوا القلعة بالقوة أثناء حديث حسن الصباح إلى صاحب القلعة حول شرائها منه.

وكانت الحلقة الـ 8 من مسلسل الحشاشين شهدت هروب حسن الصباح بمعاونة سجانه ثم قابلا أحمد عيد وعرفا بالثلاثة الزهاد الذين يحاولوا العطف على من حولهم واجتذابهم بالمال أحيانًا وبالقدرة على شفاء أطفالهم المرضى بواسطة حيل حسن الصباح مثلما فعل حينما كشف على طفل مريض وتم شفاؤه بعدها.

أيضًا شهدت الحلقة لوما كبيرًا من قبل السلطان ملك شاه لـ نظام الملك وزيره بعدما هرب حسن الصباح، وأخبره أن الأخير لو ظهر فى وجه الدولة بأى وقت سيعاقب نظام الملك أشد العقاب.