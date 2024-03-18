شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب يستعيد ذكريات الباشا تلميذ مع كريم عبدالعزيز بعد مشهدهما بالحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح الفنان محمد رجب متابعيه عبر حسابه على إنستجرام من خلال نشر فيديو من كواليس مسلسل الحشاشين الذى شهد ظهوره كضيف شرف في حلقة الليلة الـ 8 ومقابلته لـ حسن الصباح - كريم عبد العزيز- بأحد مشاهد العمل.



محمد رجب وكريم عبد العزيز من كواليس مسلسل الحشاشين

محمد رجب علق على ذلك بفيديو بدأ من فيلم الباشا تلميذ ثم كواليس الحشاشين وعلق عليه بقوله: "حاولت اعمل حاجة صح وعملناها مسلسل الحشاشين، بشكر أخويا وصاحبي النجم الكبير كريم عبد العزيز".



وأضاف: "وبوجه الشكر والتقدير لخويا وحبيبي وصاحبي وعشرة العمر السند والضهر حسام شوقي اللي خلاني أساهم في عمل من أهم وأعظم الأعمال في تاريخ الدراما المصرية.. مسلسل الحشاشين، وبشكر المخرج العظيم بيتر ميمي، شكرًا شركة سينرجي تامر مرسي، شكراً جدًا للشركة المتحدة".

كانت الحلقة الـ 8 من مسلسل الحشاشين شهدت ظهور الفنان محمد رجب لأول مرة خلال أحداث العمل في دور أمير قلعة ألموت وصاحبها، والتي تشهد الأحداث دخول كريم عبد العزيز – حسن الصباح – إليها بواسطة خطة محكمة من أجل الاستيلاء عليها، بدأها في ثوب الزاهد والذى يحاول أتباعه الوصول له في القلعة كلما سمعوا به.

إلا أن ذلك تبين أنه خطة محكمة هدفها كثرة التابعين في الحلقة حتى يزاحموا أميرها الذى استضافهم بها، ثم جاء بقية تابعي حسن الصباح ودخلوا القلعة بالقوة أثناء حديث حسن الصباح إلى صاحب القلعة حول شرائها منه.

وقبل أن ينادي محمد رجب – أمير القلعة – كافة الحراس اصطدم بتابعي حسن الصباح الذين دخلوا القلعة واحتلوها وطردوا محمد رجب منها.

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