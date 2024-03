شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى يتصدر ترند X لليوم الثانى بعد عرض الحلقة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة ترند موقع التغريدات القصيرة "X" تويتر سابقاً – اليوم الاثنين بالتزامن مع عرض الحلقة الثامنة من العمل، ليتصدر المسلسل ترند X لليوم الثانى على التوالي بعدما احتل الصدارة أمس الأحد في مصر والدول العربية بعد عرض الحلقة السابعة أمس.

وتطورت أحداث المسلسل في الحلقة الثامنة حيث دخل ياسين (أمير كرارة) في عداوة جديدة مع المعلم سعيد (محمد لطفى) بسبب سامية (ميرنا جميل) ويقرر سعيد طرده من الصيدلية التي يعمل فيها، حيث أمر مالكها بالاستغناء عن ياسين وهو ما حدث بالفعل، ولكن سامية يقرر البحث عن عمل جديد لياسين في مكان بعيداً عن سعيد.

يبدأ ياسين في عمل جديد داخل مصنع يمتلكه الحاج عفيفى (صبرى عبد المنعم) وهو صديق قديم لوالد سامية التي طلبته منه تشغيل ياسين في المصنع باعتباره زوجها، ويواجه عم عفيفى على الفور، وعلى الجانب الآخر بدأت ليلي (صفاء الطوخى) والدة ياسين وأخته (جمالات) في البحث عن عمل لجلب مصروفاتهم ولكن دون جدوى.

وتوالت الأحداث، حيث تخبر رقية (ملك قورة) أسرتها بأنها عثرت على كمترجمة بمكتب، ولكن بعد ذلك يتم الكشف أنها عملت في مكان سهر تقدم فيه مشروبات، وفى مفاجأة غير متوقعة تقدم فاروق (أحمد رزق) لخطبة رقية، ولكن والدتها وأختها رفضتا الأمر وطردوه من المنزل ليهددهما فاروق بأنه سيجعلهم يتمنون أن يتزوجها.

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعى

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء.

