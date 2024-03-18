شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 8.. أحمد العوضى يعيد دنيا المصرى لمنزل والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، بضبط عرب (أحمد العوضي)، لسميحة (دنيا المصري)، مختئبة في بيت رباح (وليد فواز)، وبكل نذالة ادّعى رباح أنها هي من لجأت إليه بعدما هربت من منزل والدها عبد ربه (رياض الخولي)، وأنه ليس بينهم أي شيء، وما فعله هو شهامة منه، وهنا جن جنون سميحة التي انصدمت بإنكاره كل ما بينهما، فطلب منها عرب أن تغير ملابسها حتى يعود بها إلى المنزل.

وظن رباح أن عرب سوف يكشف أمره لعبد ربه، لكن عرب أكد له أنه لن يفعل ذلك ولن يفضح سميحة، وأن عبد ربه إذا علم أنها كانت مختبئة عنده سيقتله على الفور، فهدد رباح عرب أن يبعد عن حنان لأنها تخصه.

وكانت قد شهدت الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب عدة أحداث مثيرة، حيث هربت سميحة (دنيا المصرى) من أبيها عبد ربه (رياض الخولى) بعدما قرر زواجها من ابن عمها، وذهبت عند عشيقها رباح (وليد فواز)، وعندما علم عبد ربه جن جنونه وولى عرب (أحمد العوضى) مهمة أن يجد ابنته.



على الجانب الآخر قامت أنغام (كارولين عزمى) بتتبع خط أختها سميحة وعرفت أن آخر مكالمات كانت لرباح، فذهبت صباح (وفاء عامر) لعرب وأخبرته، وطلبت منه أن يذهب ليحضرها، وبالفعل ذهب عرب لبيت رباح ووجد عنده سميحة، فكيف سيكون رد فعل رباح هذا ما سيتضح خلال الحلقة الثامنة.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان



وليد فواز وأحمد العوضي ودنيا المصري



وليد فواز