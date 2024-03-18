بيانكا سينسوري تُشعل الإنترنت بأزيائها الجريئة.. فما هي الأسباب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تكن بيانكا سينسوري، زوجة كاني ويست الأسترالية، معروفة بملابسها المحتشمة، بدءًا من التعري تحت العباءات الشفافة وحتى المخاطرة بالسجن لارتدائها الجوارب الداخلية الشفافة في باريس.

وأصبحت المهندسة المعمارية، البالغة من العمر 29 عامًا، والتي تزوجت مغني الراب البالغ من العمر 46 عامًا في حفل خاص في كانون الأول 2022، أكثر خطورة في اختيارها لملابسها مع مرور الوقت، حيث يزعم المقربون منها أن الأمر يعود إلى سيطرة كاني عليها.

وادعى الخبراء الآن أن هناك المزيد في “خطة اللعبة” للزوجين وهي التفوق على الزوجة السابقة كيم كارداشيان من خلال “اختراق الإنترنت” بمظهرها الغريب.

بدوره، صرّح مارك بوركوفسكي، أحد أبرز خبراء العلاقات العامة في المملكة المتحدة، لصحيفة “ديلي ميل” الريطانية أن كاني ويست يستخدم بيانكا سينسوري لتقليد استراتيجية الدعاية التي تتبعها زوجته السابقة كيم كارداشيان، لكنه تمادى إلى أقصى الحدود.

وقال إن استخدام جسد بيانكا وملابسها لتعزيز شهرته وثروته يجعل الكثيرين لا يشعرون بالراحة ومن هؤلاء بعض العلامات التجارية.

في المقابل، قال السيد بوركوفسكي إنه على الرغم من مزاعم السلوك المسيطر والقسري من قبل مغني الراب السابق، فإن بيانكا قد تكون سعيدة جدًا بموافقتها على هذا الأمر.