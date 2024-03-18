بيونسيه تقتحم عالم موسيقى الريف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تأثرت دينيشا، وهي مواطنة من ولاية تكساس ومغنية وكاتبة أغاني، بشدة عندما سمعت النغمات الأولى لأغنية بيونسيه الناجحة (تكساس هولدم) التي تنتمي لموسيقى الريف.

لكن الأمر كان أكثر من مجرد نغمة آلة البانجو الوترية المبهجة الجذابة في بداية الأغنية الذي لفت انتباه دينيشا، فقد كان هذا بمثابة اعتراف متأخر بالتاريخ الغني لفناني موسيقى الريف (الكانتري) السود وتراثهم.

وقالت دينشيا التي تعيش الآن في مدينة ناشفيل واختارتها سي.إم.تي في وقت سابق من العام ضمن قائمة فناني موسيقى الريف لمتابعتهم “نجاح بيونسيه في موسيقى الريف يسلط الضوء على تاريخ السود في موسيقى الريف وعلى إبداعنا ومساهمتنا في هذا النوع الموسيقي”.

وينظر الخبراء والمعجبون إلى اقتحام بيونسيه لهذا النوع من الموسيقى على أنها إحياء وتكريم لتراث الأمريكيين السود في موسيقى وثقافة الريف، وهو تاريخ غير معروف إلى حد كبير في بعض دوائر الموسيقى السائدة.

ويقولون إن بيونسيه، التي ولدت ونشأت في مدينة هيوستن بولاية تكساس، تسير الآن على خطى العديد من أساطير موسيقى الريف السود المشهورين الذين سبقوها.

ومن المقرر أن تطلق بيونسيه ألبومها المرتقب لموسيقى الريف (كاوبوي كارتر) في 29 آذار. وقد أعلنت عن الألبوم الجديد لأول مرة عندما أطلقت أغنيتين جديدتين بعد ظهورها المفاجئ في إعلانات الاستراحة في حفل السوبر بول (نهائي دوري كرة القدم الأمريكية). يعد هذا الألبوم بمثابة الألبوم الثاني ضمن مشروع مكون من ثلاثة ألبومات بدأ بألبومها (رينيسانس) الذي نال استحسان النقاد في عام 2022.