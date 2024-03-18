أصالة تطرح كليب " أصحاب الأرض" تضامناً مع فلسـ طين - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة السورية أصالة فيديو كليب جديد بعنوان "أصحاب الأرض"، وذلك دعماً للشعب الفلسـ طيني .



وجاء تعاون أصالة في الأغنية مع فرقة أكابيلا مصرية بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، بينما لحن الأغنية حسين نازك، ووزعها موسيقياً أحمد ضياء.

وتقول كلمات الأغنية :

"شمالي لالي يا هوالي لديرة شمالي لالي يا وريللووو "شمالي يا هوا الديرة شمالي"

ع لالي للبواب هولولم تفتح شمالي لالي يا رويللووو "على اللي بوابهم تفتح شمالي"

وانا ليليلبعث معليلريح الشمالي لالي يا رويللووو "وانا الليله لبعث مع الريح الشمالي"

ياصليلار ويدورليللي على لحبيليلابا يا رويللووو "يوصل و يدور على الحباب يابا"

ريت المركب الي أخذه و ما رده

يبلاه بكسره و بنار عقده

ريت المصاري تقلب حديدة

تسفر شبابنا لبلاد بعيدة

ثبت جذورك في التراب فأنت باقٍ هاهنا

الأرض أرضك يا فتى هذه البلاد بلادنا

هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالدٌ

فأصمد ورابط واحتسب إنا ورائك كلنا

كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين

يا صاحب الأرض اعتصم فالأرض عرض المتقين "