شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 8.. رياض الخولى يأمر بزواج دنيا المصرى من أخيها العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب ، بطولة النجم أحمد العوضي ، حيث حكم عبد ربه - رياض الخولي ، على ابنته سميحة - دنيا المصري ، بعدما عادت للمنزل بعد غيابها ، أن لا تخرج من المنزل أبدا إلا بصحبة أمها ، وأنها ستتزوج من عرب - أحمد العوضي ، الخميس القادم .

انصدمت صباح - وفاء عامر ، من قرار زوجها عبد ربه ، بزواج سميحة من عرب ، لأنها الوحيدة التي تعلم أن عرب وسميحة أخوة ، وهي من قامت بتبديل عرب بأنغام ابنه ماجدة - سلوي عثمان ، حتي لا يقوم عبد ربه بقتله بعد نبوءة العراف التي قالت إن ابنه من صلبه سوف يقتله .

وكانت قد بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل حق عرب ، بضبط عرب - أحمد العوضي ، لسميحة - دنيا المصري ، مختبئة في بيت رباح - وليد فواز ، وبكل نذالة أدعي رباح أنها هي من لجأت إليه بعدما هربت من منزل والدها عبد ربه - رياض الخولي ، وأن ليس بينهم أي شيء ومافعله هو شهامة منه ، وهنا جن جنون سميحة التي انصدمت بإنكاره كل مابينهم ، فطلب منها عرب أن تغير ملابسها حتي يعودوا للمنزل .

وظن رباح أن عرب سوف يكشف أمره لعبد ربه ، لكن عرب أكد له أنه لن يفعل ذلك ولن يفضح سميحة ، وأن عبد ربه إذا علم أنها كانت مختبئة عنده سيقتله علي الفور ، فهدد رباح عرب أن يبعد عن حنان لأنها تخصه .

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.



مسلسل حق عرب الحلقة 8



مسلسل حق عرب الحلقة 8



مسلسل حق عرب الحلقة 8



مسلسل حق عرب الحلقة 8