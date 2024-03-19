شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 8.. مصطفى شعبان يواجه عصابة منذر رياحنة وهروب منعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى يعرض على قناة الحياة حصريًا، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا مختلفة، حيث واجه المعلم - مصطفى شعبان عصابة منذر رياحنة فى السويس ولقنهم علقة ساخنة بمجرد وصوله للسويس لجلب السمك للمعلم بشر - أحمد فؤاد سليم.

كما طلب أحمد فؤاد سليم السماح من دهب ابنته بسبب زواجه من جيهان قمرى، كما شهدت الحلقة هروب منعم من مصحة الإدمان، وضرب أخته دهب حتى يحصل على الأموال، وطلبت منه ان يهدأ ويقف بجانبها ويساندها لمساعدة والدها المريض الذى سيفارق الحياة.

وشعرت شقيقة المعلم برعب وقلق تجاه أخوها حتى جرحت يداها، ونزلت إلى منزل شقيقها لتبلغ زوجته زمزم أن شقيقها فى ضيقة، وطرقت دهب الباب على شقة زمزم وطلبت منها مساعدتها خاصة أن والدها سقط مغشيا عليه.

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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