شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى: والدتى عندها كانسر بالقولون وبشكر أمير كرارة "الرجولة كلها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة منة فضالي الشكر لكل من اتصل بها أو تواصل معها من أجل الاطمئنان على والدتها التي دخلت المستشفى أمس الأحد، وقالت منة فضالي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "عاوزة أشكر كل الناس اللي جاتلي المستشفى علشان يتطمنوا على ماما واللي اتصلوا، بجد ألف شكر، وفعلا المواقف بتبين الناس، فيه ناس معرفهاش والله جاتلي واتصلوا، وناس كانت قريبة وكنت فاكراهم أصحاب ولا فكروا حتى يسألوا بس معلش".

وأضافت منة فضالي: "حقيقي بشكر من قلبي الرجولة كلها في عز ما هو مشغول مسابنيش الرجولة أمير كرارة".

وتابعت: "أنا أمي كان عندها كانسر في القولون وشلنا 90 في الميه من القولون وعملنا تحويل مصار وحوار طويل جدا ولسه مكملين في المستشفي بس إن شاء الله تتحسن".

وأستكملت منة فضالي: "إيمان العاصي مي كساب لقاء سويدان عبير منير عفاف محروس وكيكي هجرسي مني عبد السلام متحرمش منكم ولا من جدعنتكم مسبتنيش لوحدي، وحقيقي شكرا من قلبي لصاحبتي الوحيدة اللي معايا من أول ما جيت المستشفى منار المساعدة بتاعتي وضهري، ابتسام وبنتها أمل، شكرا ليكم يا جماعة أول مرة أحسن إني محبوبة وإني مش لوحدي".

وكانت الفنانة منة فضالى قد طالبت متابعيها ومحبيها بالدعاء لوالدتها التي تستعد لإجراء عملية جراحية كبيرة، حيث كتبت على حساباتها بمواقع السوشيال ميديا: "أمي من يوم 2 في الشهر لحد دلوقتي في المستشفى، كل الناس عارفة أنا مرتبطة بأمي أد إيه لأن ما ليش غيرها في الدنيا وهي كمان ملهاش حد غيرى، هى داخلة دلوقتي تعمل عملية كبيرة أوى، ده أكبر امتحان ليا، أرجو منكم تدعولها تخرج بالسلامة بحق الأيام المفترجة يا رب".

وفى سياق آخر تشارك منة فضالي في بطولة مسلسل محارب مع حسن الرداد والذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، على قناة cbc حصريًا، حيث تجسد منة خلال أحداث العمل شخصية "مريم" متزوجة من أحمد زاهر وتمر بحادث يسفر عنه إصابتها بالشلل ومع توالى الأحداث تكتشف سرًا خطيرًا عن الإصابة التي تعرضت لها.