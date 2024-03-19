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المخرج بيتر ميمى يحيى فريق عمل مسلسل الحشاشين بنشر صور بديعة من العمل

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القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج بيتر ميمى على تحية فريق العمل من خلال حسابه على موقع فيس بوك من خلال بوست استعرض فيه حوالى 20 صورة بديعة من مسلسل حسن الصباح، أظهرت جمال كادرات التصوير وتنوعها الكبير ما بين إظهار جمال مدن مثل سمر قند وسوء معيشة القاهرة في عهد الشدة المستنصرية. ذلك بالإضافة إلى مشهد هروب حسن الصباح من السجن وغيرها من المشاهد التي خطفت أنظار المشاهدين.


المخرج بيتر ميمى نشر الصور وعلق عليها بكتابة أسماء فريق العمل بالكامل من المنتج تامر مرسى إلى المؤلف عبد الرحيم كمال إلى مدير التصوير حسين عسر، ومهندس الديكور أحمد فايز، إلى بقية الأسماء المشتركة فى العمل ممن حرص على ذكرها.

 


بيتر ميمى على فيس بوك وتحية لكل صناع العمل

 

وكانت الحلقة الـ 8 من مسلسل الحشاشين شهدت هروب حسن الصباح بمعاونة سجانه ثم قابلا أحمد عيد وعرفا بالثلاثة الزهاد الذين يحاولوا العطف على من حولهم واجتذابهم بالمال أحيانًا وبالقدرة على شفاء أطفالهم المرضى بواسطة حيل حسن الصباح مثلما فعل حينما كشف على طفل مريض وتم شفاؤه بعدها.

أيضًا شهدت الحلقة لوما كبيرًا من قبل السلطان ملك شاه لـ نظام الملك وزيره بعدما هرب حسن الصباح، وأخبره أن الأخير لو ظهر فى وجه الدولة بأى وقت سيعاقب نظام الملك أشد العقاب.

 


أحمد عيد من مسلسل الحشاشين

هذا ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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أحمد عيد وقتل المأذون

 


الحشاشين فى معقلهم

 


السلطان ملك شاه بعد توليه الحكم

 


القاهرة فى عهد الخلافة الفاطمية

 


بيت سر السلطنة

 


جنود من فرنسا فى قلعة ألموت

 


حسن الصباح بعد طرده من مصر

 


حسن الصباح وسجانه بعد هربه

 


حسن الصباح وفترة ترحاله فى البلاد

 


حسن الصباح ومشهد الحلم

 


حسن الصباح ومهمة اغتيال خليفة بغداد

 


زيد بن سيحون

 


سارة الشامى لحظة حبسها بمسلسل الحشاشين

 


سجن حسن الصباح

 


سمر قند وجمالها

 


صورة أخرى أثناء دعوة حسن الصباح لتابعين جدد

 


صورة تبرز الشدة المستنصرية

 


صورة من المسلسل

 


عمر الخيام والجارية التى يحبها

 


عمر الخيام والفلك

 


كريم عبد العزيز وميرنا نور الدين

 


لحظة ظهور سيدة لحسن الصباح وهو طفل

 


لقطة أخرى من الحشاشين

 


لقطة أخرى من مسلسل الحشاشين

 


ملك فرنسا فى قصره

 


منزل حسن الصباح فى مصر

 


مواجهة العاصفة من قبل حسن الصباح

 


والدة الخليفة المستنصر

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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