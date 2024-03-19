شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج بيتر ميمى يحيى فريق عمل مسلسل الحشاشين بنشر صور بديعة من العمل والان مع تفاصيل الخبر
المخرج بيتر ميمى نشر الصور وعلق عليها بكتابة أسماء فريق العمل بالكامل من المنتج تامر مرسى إلى المؤلف عبد الرحيم كمال إلى مدير التصوير حسين عسر، ومهندس الديكور أحمد فايز، إلى بقية الأسماء المشتركة فى العمل ممن حرص على ذكرها.
بيتر ميمى على فيس بوك وتحية لكل صناع العمل
وكانت الحلقة الـ 8 من مسلسل الحشاشين شهدت هروب حسن الصباح بمعاونة سجانه ثم قابلا أحمد عيد وعرفا بالثلاثة الزهاد الذين يحاولوا العطف على من حولهم واجتذابهم بالمال أحيانًا وبالقدرة على شفاء أطفالهم المرضى بواسطة حيل حسن الصباح مثلما فعل حينما كشف على طفل مريض وتم شفاؤه بعدها.
أيضًا شهدت الحلقة لوما كبيرًا من قبل السلطان ملك شاه لـ نظام الملك وزيره بعدما هرب حسن الصباح، وأخبره أن الأخير لو ظهر فى وجه الدولة بأى وقت سيعاقب نظام الملك أشد العقاب.
أحمد عيد من مسلسل الحشاشين
هذا ويعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 8، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.
مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
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