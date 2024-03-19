شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين ينجح في أول أسبوع عرض ويخطف الأنظار بمشاهد مميزة والان مع تفاصيل الخبر
يرجع ذلك لعوامل كثيرة برزت من قبل صناع المسلسل مثلما نستعرض فى السطور التالية حول العمل الذى يسلط الضوء على الطائفة الأخطر فى التاريخ على مستوى الاغتيالات بقيادة حسن الصباح الذى يلعب دوره كريم عبد العزيز، وخلال السطور التالية نستعرض أهم العوامل التى أنجحت العمل فى الأسبوع الأول من عرضه وجعلته ضمن قائمة الأعلى مشاهدة.
كما اختار بيتر ميمى المكان السرى لحسن بن الصباح بقلب الجبل ليعكس طبيعة الحشاشين الذين يعيشون فى الظلام داخل كهف أسفل جبل مرتفع، كما تميز مشهد المركب التى استقلت حسن الصباح وسط عاصفة كادت تغرقه بإبراز مواجهته للخطر الكبير على عائلته بهدوء نابع من معرفته بما سيحصل من خطة وضعها خلال الحلقة الثالثة من العمل.
منذ اللحظة الأولى لظهور أحمد عيد بشخصية زيد بن سيحون، اتضح ما يحمله الدور من مفاجآت عديدة لجمهوره امتدت للشكل الجسدى الذى طرأ على الشخصية التى تحاول دوما استخدام كل الحيل لإنجاح مخططها ما بين عدة صور يتخذها لنفسه مرة أحدب وفى مشاهد أخرى أعرج، وذلك بالإضافة إلى الفنان فتحى عبدالوهاب الذى قدم دور الوزير لدولة قوية كما يجب أن يكون بهيبة أصبغها على الشخصية، وسط علاقة شائكة بصديق عمره حسن الصباح ما بين الثقة بذكاء الأخير وشك دائم استدعى مراقبته، ما جعل مشاهدهما معا منتظرة للجمهور، وهو ما ظهر جليا بالحلقة الـ5 حينما ظهرا سويا وهما يتعاتبان بمنزل الصباح عقب إحراج الأخير لنظام الملك أمام السلطان.
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