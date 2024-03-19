شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الرافعى راوى مسلسل «الحشاشين»: قراءتى عن الطائفة سهلت مهمتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت النجم أحمد الرافعى، الأنظار إليه بأدائه الصوتى فى مسلسل «الحشاشين»، إذ يقوم بدور الراوى لأحداث العمل الذى يتصدر بطولته النجم كريم عبدالعزيز ويعرض ضمن دراما رمضان 2024على قناةDMC، ليقدم معلومات عن أحداث العمل التاريخى ويعرف الجمهور بالصراعات الدائرة فى الفترة التاريخية التى يتناولها العمل، إذ قال فى تصريحات لـ«الخليج 365»، إن صناع العمل تواصلوا معه للاتفاق على تفاصيل أدائه.

وأضاف: اتفق صناع العمل معى على استخدام طريقة للحكى معتمدة بشكل أساسى على تلخيص ما يحدث فى الحلقة السابقة لتعرض فى بداية الحلقة الجديدة، إضافة إلى مجموعة من المعلومات الجديدة عن المسلسل وقصة «الحشاشين».



مذاكرة الرافعى لقصة طائفة الحشاشين وإلمامه بمعلومات وفيرة عنها فى وقت سابق، سهلت كثيرا من مهمة راوية الأحداث، إذ أوضح: لم أواجه أى صعوبات، بسبب مذاكرتى الجيدة لتاريخهم، لأنه فى خلال 2012، تقدمت بطلب لإخراج مسرحية عن «الحشاشين قصة حسن الصباح» للمسرح القومى، واشتغلت عليها لمدة عامين تقريبا، وكان من المقرر أن يتولى بطولتها النجم إياد نصار، ولكن للأسف لم يكتمل العمل.

ووصف الرافعى، مسلسل «الحشاشين» بأنه عمل ممتع وإنتاج ضخم ومميز، ولهذا كان مستمتعا بمهمة حكى الحدوتة بصوته، خاصة مع التناول المتميز للمؤلف عبدالرحيم كمال، والمجهود الكبير للمخرج بيتر ميمى على الشاشة.



يضم المسلسل العديد من النجوم بجوار كريم عبدالعزيز يجسدون العديد من الشخصيات التاريخية، وحول الشخصية المفضلة له قال الرافعى: مغرم بشخصية الإمام أبو حامد الغزالى، التى يجسدها النجم نضال الشافعى، وأتمنى تقديمها فى عمل فنى، لأنها من أقوى الشخصيات، وله كتاب شهير بعنوان «فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية».



كما كشف الرافعى عن سعادته بردود الفعل على مشاركته فى مسلسل «الحشاشين» بصوته قائلا: سعدت بها للغاية، لأن المشاهد تعرف منذ البداية على صوتى، وتلقيت عدة رسائل تهنئنى على العمل.