شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى فؤاد تكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالتها الصحية وقصة إعجاب كيسنجر بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة نجوي فؤاد التريندات مؤخراً بعدما صرحت في أحد البرامج إلى العديد من الأمور الخاصة بحياتها سواء عدد زيجاتها أو مشوارها الفني، وهو ما تطرقت له خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" كشفت فيها نجوى فؤاد عن سر إعجاب وزير خارجية أمريكا الأشهر الراحل هنرى كيسنجر، بالإضافة لتطورات حالتها الصحية عقب إجراء عملية جراحية.

قصة إعجاب وزير خارجية أمريكا بـ نجوي فؤاد



نجوي فؤاد وفى تصريح خاص لموقع الخليج 365 قالت: "علمت بخبر وفاته صباح اليوم من خلال الأخبار، وقد كان سياسيا كبيرا، لم يجمعني به أي شيء مما تردد من حكايات وشائعات سوى أنه كان معجبا بى ويحرص على التردد على الأماكن التي كنت أرقص بها".

وأضافت نجوى فؤاد : شاهدنى 3 مرات أو 4 بالكثير، وأنا لم أكن أفهم اللغة الإنجليزية بالقدر الكافى، كما كنت متزوجة وقتها، وبالتالي إذا كان ينظر إلي كمعجب فكنت أراه مجرد شخص يحرص على مشاهدتي فقط، ولم أهتم لما هو أكثر من ذلك، حتى العشاء لم اتناوله معه، وكنت انتهي من عرضى وأخرج".

كما اختتمت كلامها حول هنرى كيسنجر بقولها: كان يتصل بالخارجية كلما يزور مصر، ويؤكد رغبته على مشاهدتى عروضى، وكانوا يحجزوا له، وفى مرة رأيته مع زوجته التي اصطحبها لمشاهدة أحد استعراضاتى، وكانت تشبهنى بشكل كبير وكأنها كربون منى، ولكنها كانت أطول مني، وهى السيدة نانسى التي ظلت زوجته حتي وفاته.

الحالة الصحية لـ نجوي فؤاد



وبخصوص مرض نجوي فؤاد صرحت بقولها: " منذ فترة لم أستطع السير على قدمي نهائياً، وذلك بسبب آلام الظهر والفقرات القطنية، إلا أننى أجريت عملية وفقاً لحديث الأطباء".



وعن تطورات الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد قالت : "الآن أصبحت أفضل وصرت أمشى ولو على خفيف، ولكن أفضل من ذي قبل، وخلال الأسبوع القادم سأذهب للطبيب لأعلم مدى استجابة حالتى للعملية التي أجريتها".