طارق النهري : " تعلمت من أبناء منطقتي إتقان أدوار الشر في المسلسلات "

ميرنا وليد - بيروت - صرح الممثل المصري طارق النهري إنه تعلم إتقان أدوار الشر من ابناء منطقته التي ترعرع فيها وشاهد فيها أشرارًا كثيرين.
وأضاف أنه إستفاد من ممثلين كبار قبله أدوا أدوار الشر منهم محمود المليجي وزكي رستم وصلاح منصور.
وقال طارق النهري عن دوره في مسلسل "المعلم"، إن دور المعلم شداد مختلف، موضحًا أنه قصد تغيير ملامحه كلها حتى لا يقع في فخ التنميط.
مسلسل "المعلم" من ﺗﺄﻟﻴﻒ الكاتب المصري محمد الشواف وبطولة الممثل مصطفى شعبان وأحمد بدير وهاجر أحمد وسهر الصايغ وأحمد فؤاد سليم.
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