رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح ليالي رمضان الثقافية بروض الفرج

ياسر رشاد - القاهرة -

افتتح عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ليالي رمضان الثقافية والفنية، مساء الاثنين، بقصر ثقافة روض الفرج، ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بحضور قيادات الهيئة ونخبة من المثقفين والمبدعين والإعلاميين.

استهلت الفعاليات ببهو القصر بفقرة استقبال لفرقة التنورة التراثية على نغمات المزمار البلدي، ثم تفقد معارض الحرف البيئة والأشغال اليدوية والتراثية.

وعلى مسرح القصر بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم عرض فني لفرقة التل الكبير للإنشاد الديني بقيادة صابر الحدد، قدمت خلاله باقة من الأغاني الدينية منها "مدد يا نبي، إلى رحاب يثرب، نور على الليالي، يا داخل الروضة".

وشدت فرقة الفيوم للإنشاد الديني بباقة من الموشحات الجماعية منها حبيبنا المصطفي، بجانب مجموعة من الابتهالات الدينية.

وقدمت فرقة قاطية للإنشاد الديني بقيادة علي منصور باقة من الفقرات الدينية منها "نور البدر، مديح المصطفى، طلع البدر علينا، الليلة عندنا عيد، مولانا، صل على خير الأنام، المسك فاح".

وقدم "البسيوني" تهنئته للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأكد أن الهيئة حرصت هذا العام على إعداد برنامج متنوع ومكثف في القاهرة وجميع المحافظات على مدار شهر رمضان، في إطار احتفالات وزارة الثقافة، مشيدا بالمستوى الفني الراقي للفرق الفنية للهيئة، والأنشطة والورش واللقاءات التثقيفية المعدة لهذه المناسبة، كما قدم شكره لجميع الإدارات والفروع الثقافية المنفذة للفعاليات.

حضر الفعاليات الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ولجنة تحكيم مسابقة الإنشاد الديني المكونة من الفنان أحمد الكحلاوي رئيسا، د. عاطف إمام، د. يحيى العراقي، وعدد من مديري عموم الهيئة منهم أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للبرنامج بالقصر، د. وليد الشهاوي مدير عام الموسيقى، كريمة بدوي مدير عام الشئون المالية، د. جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل، محمود أنور مدير عام الإعلام، حنان حسن مدير عام قياس الرأي الثقافي.

هذا وشهدت الفعاليات مجموعة من الورش الفنية

منها ورشة الشباب والعمال إعادة تدوير، وديكوباج، بجانب ورش المرأة التي تضمنت ورشة الإكسسوار والحلي، المكرمية، بالإضافة ورش ثقافة القرية الخيامية، وورش متنوعة للأطفال معبرة عن أهم مظاهر رمضان، وورش القصور المتخصصة وتضمنت ورش خزف وفخار وحصير.

تقام الورش الفنية بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، من خلال الإدارات العامة التابعة، كما تقام العروض والفعاليات الفنية ومسابقة الإنشاد الديني بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية وإداراتها التابعة.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تطلق الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي: المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.