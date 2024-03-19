شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 8.. مصطفى شعبان يفقد شنطة الفلوس بسبب منوم القهوجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 8 من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، والذى يُعرض على قناة الحياة حصريا، كما يُعرض على منصة watch it، أحداثا مختلفة، حيث جلس "المعلم" مصطفي شعبان ومحمود الليثى على القهوة لشرب الشاى والراحة قبل دخول السوق فى السويس، وفى مفاجأة كبيرة نام المعلم ومن معه بعد شرب الشاى، حيث وضع القهوجى المنوم فى الشاى وحصل المعلم دقرم على شنطة الفلوس من المعلم.

كما شهدت الحلقة عزومة عدولة لسعادة فى منزلها حتى تحذرها من عدم الإقتراب من زوجها المعلم شداد، كما هدد الجنتل والمعلم شداد للمعلم رحومة بسبب المحل الخاص به، وأكدوا له أن أولاده باعوا المحل له وأقاموا دعوى حجر ضده.

مسلسل المعلم

كما طلب أحمد فؤاد سليم السماح من دهب ابنته بسبب زواجه من جيهان قمرى، كما شهدت الحلقة هروب منعم من مصحة الإدمان، وضرب أخته دهب حتى يحصل على الأموال، وطلبت منه أن يهدأ ويقف بجانبها ويساندها لمساعدة والدها المريض الذى سيفارق الحياة.

وشعرت شقيقة المعلم برعب وقلق تجاه أخيها حتى جرحت يداها، ونزلت إلى منزل شقيقها لتبلغ زوجته زمزم أن شقيقها فى ضيقة، وطرقت دهب الباب على شقة زمزم وطلبت منها مساعدتها خاصة أن والدها سقط مغشيا عليه.

مسلسل المعلم يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل المعلم الحلقة 8