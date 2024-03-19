شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لحظة غضب الحلقة 9.. صبا مبارك تنفذ أولى مهام على قاسم للتخلص من التهديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت يمنى "صبا مبارك"، في اقتناص توقيع عادل درويش، على التنازل عن قطعة أرض في التجمع، وذلك خلال وقوعه في حالة سكر، تنفيذا لأول المهام الأربعة التي طلبها على قاسم "آسر"، ليخلصها من تهديداته لها بفيديو قتلها لزوجها شريف "محمد فراج"، وذلك خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل لحظة غضب، والذى يُعرض حصرياً على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية،

وزادت شكوك فاطمة "سارة عبد الرحمن"، حول يمنى، خلال البحث عن شريف، وكشفت لمصطفى "محمد شاهين"، عن أن الفنجان أظهر لها أن يمنى ذات صلة بالموضوع، وخاصة أن شريف متزوج من أخرى، وقد تكون يمنى قد علمت بزواجه الثاني، كما طلبت من مصطفى تفريغ كاميرات الصيدلية المقابلة للمنزل، ليراقب يمنى كما فعل مع زوجته الأخرى، كما طلبت أن يجند هند "ريم خورى" لمعرفة ما إذا كانت يمنى على علم بالزواج الثاني أم لا.



ورفض طبيب الصيدلية تفريغ الكاميرات، كما رفض تلقيه رشوة لتنفيذ ذلك، إلا أنه لجأ لضابط التحقيقات، لتنفيذ هذه المهمة.

وألقت ريم خوري "هند" بالرعب في قلب يمنى، بعد إخبارها بأن مصطفى يحاول تفريغ كاميرات الصيدلية.



ويعرض مسلسل لحظة غضب حصريا على منصة watch it ومن 15 حلقة بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.



مسلسل لحظة غضب من مسلسلات رمضان 2024، المذاع على شبكة شركة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وينافس فى ماراثون دراما رمضان 2024، والذى ظهر فيه الفنان محمد فراج في الحلقات الأولي مع النجمة صبا مبارك في دور الزوج، والذى صدرت منه عدة تصرفات غريبة تسببت في غضب الزوجة مما دفعها إلى قتله.



