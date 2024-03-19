شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهن الموسيقية يقرر زيادة المعاشات للأعضاء بنسبة 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل زيادة المعاشات للأعضاء بنسبة 10% حيث تعد الزيادة الرابعة خلال عام واحد، ليصبح إجمالي مبلغ المعاش المستحق 1710 جنيهات، وذلك بدءا من استحقاق شهر أبريل.

وقال مصطفى كامل إن هدف النقابة هو تحسين أوضاع الموسيقيين ومساعدتهم في مختلف الجوانب، مشيرًا إلى جهوده في زيادة المعاشات لأعضائها بشكل متكرر، والعمل على توفير الدعم للمحتاجين.

ودائما يسعى مصطفى كامل إلى المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، إذ أنه لن يرتاح باله إلا أن يتحقق كل أمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية من أعضاء الجمعيه العمومية التي تمن له كل الاحترام والتقدير.