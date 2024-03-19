شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء الفنان فاروق عيطة بمسجد رابعة العدوية بمدينة نصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد تلقى عزاء الفنان فاروق عيطة، حيث قال في تصريحات لـ"الخليج 365": "أسرة الفنان فاروق عيطة تستقبل عزاءه اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس بمسجد رابعة العدوية".

يذكر أن الفنان فاروق عيطة من مواليد كفر البطيخ بمحافظة دمياط، وهو ممثل مسرحى خريج المعهد العالى للفنون المسرحية وعضو فاعل بالمسرح القومى المصرى.

بدأ نشاطه الفنى في النصف الثانى من السبعينيات وقد عمل بالتليفزيون فى أفلامه ومسلسلاته وسهراته ومن أهم أعماله التليفزيونية مسلسل "أفواه وأرانب" 1978 و"العائلة" 1994 و"بشرى سارة" 2009 ومن مسرحياته "الملك لير".

ومن آخر أعماله مسلسل "على باب العمارة" أحدث أعمال watch it الأصلية بطولة الفنان حاتم صلاح، آية سماحة، ومحمد محمود، محمد عبد العظيم، عزة لبيب، ريهام الشنواني، أمير عبد الواحد، بوسي الشامي، غادة طلعت، ساندى مراد، رامى عبد المقصود، وعدد من ضيوف الشرف على مدار الحلقات منهم: أحمد أمين، رحمة أحمد، محمود السيسي، مصطفى غريب وياسر الطوبجي.

تدور أحداث مسلسل على باب العمارة في إطار كوميدي حول شخصية عوض ابن أحد العمد في قرى الصعيد المتعجرف، والذي يعاني والده من إسرافه وعدم مراعاته للثروة التي سيورثها، لذلك قرر والده إرساله للقاهرة والعمل حارس للعقار كعمله في بداية حياته قبل تعيينه عمدة القرية، وتبدأ رحلته مع سكان العمارة حيث يواجه العديد من المواقف الكوميدية على مدار الحلقات.