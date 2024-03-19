منة فضالي توجه الشكر لـ أمير كرارة.. وتكشف عن إصابة والدتها بسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجهت الفنانة منة فضالي الشكر لكل من وقف بجانبها وسأل عن حالة والدتها، التي خضعت صباح الأحد لعملية في أحد المستشفيات.

وكتبت منة عبر حسابها على فيسبوك "عاوزة أشكر كل الناس اللي جاتلي المستشفى علشان يطمنوا على ماما واللي اتصلوا بجد ألف شكر وفعلا المواقف بتبين الناس، فيه ناس معرفهاش والله جاتلي واتصلوا وناس كانت قريبة وكنت فاكراهم صحاب ولا فكروا حتى يسألوا بس معلش".

وتابعت "وحقيقي بشكر من قلبي الرجولة كلها في عز ما هو مشغول مسابنيش الرجولة أمير كرارة.

أنا أمي كان عندها كانسر في القولون وشلنا ٩٠ في المية من القولون وعملنا تحويل مسار وحوار طويل جدا، ولسه مكملين في المستشفى بس إن شاء الله تتحسن".

وأضافت منة "إيمان العاصي، مي كساب، لقاء سويدان، عبير منير، عفاف محروس وكيكي هجرسي، منى عبدالسلام، متحرمش منكم ولا من جدعنتكم مسبتونيش لوحدي، وحقيقي شكرا من قلبي لصاحبتي الوحيدة اللي معايا من أول ما جيت المستشفى منار، المساعدة بتاعتي وضهري ابتسام وبنتها أمل، شكرا ليكم يا جماعة أول مرة أحس إني محبوبة واني مش لوحدي".

جدير بالذكر أن منة فضالي تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل كوبرا مع النجم محمد إمام، ومحارب مع النجم حسن الرداد.