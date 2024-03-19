شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس كيليان مورفى يتحدث عن شخصيته فى صغره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المعلم القديم للنجم العالمى كيليان مورفي عن شكل الممثل في المدرسة، وذلك بعدما فاز مورفى بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل الأسبوع الماضي عن عمله في Oppenheimer.

قام بات كيرنان بتدريس الدراما في المدرسة التي التحق بها مورفي، وقال إنه على الرغم من أنه لم يتعرف في البداية على موهبته التمثيلية، فقد تأثر بمدى جدية تعامل مورفي مع فرقته Sons of Mister Green Geneshe، واعتاد أيضًا على رؤية النجم في جميع أنحاء المدينة، حيث اهتم مورفي لاحقًا بشركته المسرحية كوركادوركا.



وأضاف كيرنان لصحيفة التايمز: "كان يقول لي يا رجل، إن ما تفعله رائع، وأود أن أشارك فيه".

وقال كيرنان، وهو يتذكر أن الفائز الآن بجائزة الأوسكار مستوحى من إنتاج "Clockwork Orange": "لقد كانت قطعة مسرحية مثيرة حقًا وقد أخبرني كيليان في السنوات اللاحقة أنها أذهلت عقله وأذهلتني، وانه يريد أن يصبح ممثلاً".



وانتهى به الأمر باختيار مورفى في مسرحية Disco Pigs عام 1996 بعد أن أنهى المدرسة، على الرغم من أنه كان مترددًا في البداية، معترفًا كيرنان: "قلت للكاتب المسرحي إندا والش، هناك شاب يبدو متحمسًا حقًا وأعتقد أنه قد يفعل ذلك، وأكدت عليه أن يكون جيدًا في الدور".



وأضاف كيرنان: "كيليان ذكي جدا، حتى في ذلك العمر كان ذكيًا وقادرًا على ترسيخ الشخصية، والأكثر من ذلك، أنه كان واضحًا في وقت مبكر مدى اجتهاده في العمل، كان عمليًا في أسلوبه في العمل، وكان يعتقد أن الأمر بحاجة إلى البحث والتفكير فيه، ويحتاج إلى الوقت لبناء ما كان يفعله، ويبدو أنه لا يزال يطبق كل هذا إلى الآن".



وفي حديثه عن اعتزازه برؤية مورفي يفوز بجائزة الأوسكار، قال كيرنان: "كنت أتحدث معه عدة مرات خلال الأسبوع وقال: "أنا ألومك"،

وتابع: "إنه إنجاز رائع بالنسبة له، لقد اتبع طريقته الخاصة في العمل، وقد أوصلته إلى ما هو عليه اليوم".



وأشار كيرنان أيضًا إلى أن الشهرة لم تخطر على بال مورفي، وقال: "حتى عندما استمعت إلى خطابه بشأن الأوسكار في تلك الليلة، لم ألاحظ أي اختلاف عما كان عليه قبل 20 أو 30 عامًا، إنه نفس الرجل الجميل".