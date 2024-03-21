شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الثقافى يكرم حسين فهمى وليلى علوى وعفاف راضى وفتحى عبد الوهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، احتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى نصر العاشر من رمضان، أمس الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

وأنابت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عنها الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الذى رحب فى كلمته بالسادة ضيوف الحفل من رجال القوات المسلحة البواسل وكوكبة كبار نجوم الفن فى مصر، ووجه الشكر للمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، على حرصه فى إقامة هذا الاحتفال كل عام، معربا عن سعادته بالمشاركة وسط هذا الجمع المشرف .

وأكد المخرج خالد جلال فى كلمته، إنه بالإيمان والصبر والعزيمة كان النصر حليفنا في شهر رمضان المعظم، وأن حرب العاشر من رمضان كان درسا في العسكرية وسراً من أسرار عقيدة الجندى المصرى التي لا تضعف أو تستكين، واليوم نكرم مجموعة من رجال قواتنا المسلحة البواسل، الذين شاركوا بالفعل في حرب العاشر من رمضان، فهم رمز لمرحلة تكاتف فيها الجميع من أجل نصرة الحق واستعادة الأرض .

وأضاف جلال، ولأن الفن هو رفيق الوطن في أفراحه وانتصاراته، يعبر معه الأزمات، ويقف إلى جواره في مراحل البناء والتنمية، فإننا اليوم أيضاً نكرم كوكبة من نجوم الفن الذين حفروا في وجداننا بصمة تحمل حب الوطن وعشقه، فالفن وأهله سيظلون دوما في طليعة جنود الوطن، ومعاول البناء والتشييد، حتى تظل مصر شامخة، عصية على المعتدين .

كما كرم اسم الفنانة "فايزة كمال" عن دورها فى مسلسل "رأفت الهجان"، وتسلم التكريم أبناؤها يوسف مراد منير وليلى مراد منير، وعن مسلسلى"الاختيار" و "الطريق إلى كابول" كرم النجم "فتحي عبدالوهاب"، وعن صوتها المصري الأصيل المتفرد كرمت النجمة "عفاف راضي"، وعن دورها فى فيلم "إعدام ميت" كرمت النجمة "ليلى علوي"، وعن دوره فى فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" كرم النجم "حسين فهمي " .

من جانبها، أعربت النجمة ليلى علوى، عن سعادتها بالتكريم، وقالت إن له خصوصية، خاصة فى ظل تكريمها مع أبطال من رجال القوات المسلحة البواسل الذين شاركوا فى حرب العزة والكرامة، كما أعرب النجم حسين فهمى عن سعادته بالتكريم، وقال أنه أدى دوره فى فيلم "الرصاصة لا تزال فى جيبى" وهو يمثل على طبيعته بكامل عفويته، لأنه كان يشعر بلذة الإنتصار بالفعل، مثل أى مصرى يعيش فى هذا الوطن العزيز .

وأحيت الحفل فرقة كورال "هارموني عربى" بجامعة عين شمس، بقيادة المايسترو محمود وحيد، حيث شدت الفرقة بباقة من أشهر الأغانى الوطنية، منها "يابوى يا مصر، أحسن ناس، مصر هى أمى، عربية يا أرض فلسطين، مصر اليوم فى عيد" واختتم الحفل بنشيد الجيش "رسمنا على القلب وجه الوطن"، وقدمت برنامج الحفل الإعلامية "داليا أشرف" .

جاء ذلك فى الليلة الثالثة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته الثامنة، والذى قد وافقت عليه الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بتقديمه مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر البرنامج فى نسخته الثامنة حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق ٢٢ رمضان .



