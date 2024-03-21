شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 11 بطولة يحيى الفخراني على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، بينما تكون الإعادة في تمام5:00 صباحاً والساعة 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 8:00 مساء، والإعادة 2:00 صباحاً والإعادة الثانية 8:00 صباحاً، ويعرض باتلزامن على منصة watch it.

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل عتبات البهجة ذهاب نعنانة (جومانا مراد) إلى حنفى (محسن منصور)، وإبلاغه برفض فلة (هنادى مهنا) الزواج منه، ولكنه يقوم بتهديدها إذا لم يحصل على ما يريد، وذلك بعد أن قام بطلبها أكثر من مرة خلال الحلقات الماضية.

كما ذهاب جميلة (بسنت أبو باشا) إلى جدها بهجت (يحيى الفخرانى) في سنتر الكيمياء، لتخبره أن بائعة الشاي أمام السنتر تبيع للطلاب سجائر، مما يغضبه وبالفعل يذهب إلى بائعة الشاى ويجد عندها كل أنواع السجائر، ليقوم بأخذها منها، ولكن يوعدها بمبلغ مالى مرضى كمرتب لها كل شهر، حتى لا تضطر إلا فعل ذلك مرة أخرى.

وخلال أحداث الحلقة، وافقت فلة على الزواج من حنفى، وذلك بعد حديث لولا الراقصة أنها ستتزوج تيتا (عنبة)، مما أغضبها، ولكن تعلم نعنانة بذلك وتحاول ممطالة الأمر مع حنفى.

مسلسل عتبات البهجة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



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