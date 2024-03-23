مرتضى منصور يكشف تفاصيل الخلاف مع عادل إمام بسبب فيلم الأفوكاتو -فيديو

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، تفاصيل الخلاف الذي نشب بينه وبين الفنان عادل إمام بسبب فيلم “الأفوكاتو”.
وخلال استضافته في برنامج “الصندوق الأسود”، صرح منصور قائلاً: “تم إصدار الفيلم في عام 1984، وفي ذلك الوقت كان عادل إمام نجم الجماهير، وكان يتقاضى مليون جنيه عن الفيلم، ما يعادل مليار جنيه في الوقت الحالي”.
وأضاف: “أنا لست ضد انتقاد المحامي، ولكن لا تنتقد المهنة بأكملها، وعندما يدفع شخص رشاوى للحصول على مصلحة لموكله، فإن ذلك يعكس سلوك المحاماة وليس المحامي نفسه”. وأوضح منصور قائلاً: “كل الإهانات التي تعرضت لها على منصة المحكمة ستظل محفورة في ذهن جمهور عادل إمام”.
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