مرتضى منصور يكشف تفاصيل الخلاف مع عادل إمام بسبب فيلم الأفوكاتو -فيديو

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، تفاصيل الخلاف الذي نشب بينه وبين الفنان عادل إمام بسبب فيلم “الأفوكاتو”.

وخلال استضافته في برنامج “الصندوق الأسود”، صرح منصور قائلاً: “تم إصدار الفيلم في عام 1984، وفي ذلك الوقت كان عادل إمام نجم الجماهير، وكان يتقاضى مليون جنيه عن الفيلم، ما يعادل مليار جنيه في الوقت الحالي”.

وأضاف: “أنا لست ضد انتقاد المحامي، ولكن لا تنتقد المهنة بأكملها، وعندما يدفع شخص رشاوى للحصول على مصلحة لموكله، فإن ذلك يعكس سلوك المحاماة وليس المحامي نفسه”. وأوضح منصور قائلاً: “كل الإهانات التي تعرضت لها على منصة المحكمة ستظل محفورة في ذهن جمهور عادل إمام”.