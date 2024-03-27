ممثلة عرفت بالمتسلطة تلقت خبر موت إبنها على المسرح وردة فعلها مفاجئة

ميرنا وليد - بيروت - عُرفت الممثلة المصرية علوية جميل بأدوار المرأة المتسلطة، والقاسية، والشريرة، وهي في الواقع إمرأة رقيقة وحساسة وتخفي وجعاً في قلبها لما عانته من صعوبات في حياتها.

تزوجت للمرة الأولى من شخص من خارج الوسط الفني في عمر مبكر ورزقا بثلاثة أولاد إيزيس وجمال ومرسي والمرة الثانية من الممثل محمود المليجي لكنهما لم يرزقا بأولاد وكانت علاقتهما الزوجية وثيقة جدا واستمر زواجهما حتى وفاته عام 1983.

تلقت علوية خبر وفاة إبنها الضابط البحري قبل رفع الستارة بلحظات وبكت بحرارة في الكواليس، قبل أن تدخل لأداء دورها فشكل الأمر صدمة للجميع وأثنوا على قدرتها على التماسك بالرغم من الصدمة. أما إبنتها فقد عانت من المرض وصُدمت علوية بوفاتها بعد تقديمها دوراً من أعظم أدوارها على المسرح بشكل لفت أنظار الجميع، وفور انتهائها غادرت مسرعة إلى المنزل لتفاجأ بموتها وبقيت طوال الشهور والسنوات التي مرّت على هذا الحادث تذكر تلك الليلة بتفاصيلها الحزينة.