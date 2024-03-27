ميرنا وليد - بيروت - تصدر مقال في صحيفة ماركا الاسبانية الانتباه حول الجوائز المالية التي ستحصل عليها ملكة جمال العالم 2024 المنتخبة التشيكية كريستينا بيشكوفا ووصيفتها ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون. وأفادت الصحيفة ان الملكة ووصيفتها ستحظيان بالكثير من السهيلات والفوائد لتحقيق رسالتهما الانسانية أما بالنسبة للمبالغ المالية التي تدفعها جمعية Miss World فهي تذهب كلها لصالح الخدمات.

وتابعت صحيفة ماركا: "تصبح الفائزة بلقب ملكة جمال العالم سفيرة لمختلف القضايا الخيرية التي تدعمها المنظمة، مثل الجهود الإنسانية ومبادرات الرعاية الصحية ومشاريع الحفاظ على البيئة. طوال فترة حكمها، تسافر على نطاق واسع لتعزيز السلام وحسن النية بين الأمم مع زيادة الوعي وجمع الأموال للمساعي الخيرية."

أما بالنسبة للمبلغ المعتمد: "ستحصلان على مليون دولار للمساعدة في بدء حياتهما المهنية الإنسانية وتغيير حياتهما في هذه العملية حيث تصبحان أمن أكثر الأصوات تأثيرًا في العالم."

كانت هذه تفاصيل خبر الجوائز المالية في ملكة جمال العالم 2024: كم حصلت الملكة والوصيفة الأولى ياسمينا زيتون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.