بالفيديو-طاقم عمل "ع أمل" يحتفل بإنتهاء تصوير المسلسل..و رسالة حب خاصة من ماغي بو غصن

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن مقطع فيديو عبر حسابها الخاص مع الجمهور من إحتفال فريق عمل مسلسل "ع أمل" بعد الإنتهاء من التصوير، حيث ظهرت في مشاهد مليئة بالمشاعر الجميلة و الحب بين أفراد طاقم العمل بعد تقطيع قالب الحلوى، ووجهت ماغي رسالى حب حيث علقت على المنشور بالقول: "الحمدالله خلّصنا تصوير اليوم وباقي ١٣ حلقة للعرض عالهوا.

. شكراً على كل هالدعم والتفاعل اليومي مع أحداث ع امل، شكراً على ثقتكن الكبيرة فينا. هالثقة اللي خلّت المسلسل يوصل هلقد ويعمل هالأصداء الكبيرة. الحمدالله،شكراً جمال سنان، شكراً ندين جابر، شكراً رامي حنا، شكراً جويل بيطار وكل فرد بالعيلة الكبيرة، متابعة ممتعة.. والحلقات الـ ١٣ الجايي".

