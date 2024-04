أحد ظهور لـ كلينت إيستوود - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الموسيقي الأميركي بول ثورن عبر حسابه صورة تجمعه بالنجم العالمي كلينت إيستوود وعلق كاتباً : " الليلة نحن نقيم حفلة خاصة في منزل كلينت إيستوود، لا أستطيع أن أصدق أنني حصلت على مقابلته، لقد كان لطيفًا جدًا، سأعتز بهذه الصورة إلى الأبد، وهو واحد من أعظم صناع السينما في كل العصور، لقد جعلنا نشعر بالترحيب حقًا.



يعتبر كلينت إيستوود ايقونة أميركية في التمثيلو الإخراج بفوزه بـ 4 جوائز أوسكار من ضمنها جائزة الأوسكار كأفضل مخرج “Unforgiven” عام 1993، ومرة أخرى بنفس الفئة”Million Dollar Baby” عام 2005، إلى جانب مظهره الغربي الكلاسيكي والذي ساعده في المشاركة بعدد من الأفلام ذات الطابع ال”ويسترن” و”رعاة البقر” ومن أبرزها “The Good, The Bad and The Ugly” عام 1966، وفيلم “Dirty Harry” عام 1971 ليكون أحد أشهر أيقونات أفلام الويسترن بفترة الستينات لمطلع السبعينات.