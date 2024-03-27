منة فضالي تصف محمد إمام بـ "الزعيم الصغير"

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية منة فضالي عبر حسابها صورة البوستر الدعائي لمسلسل "كوبرا" الذي سيعرض إبتداءً من الليلة 17 رمضان، وكتبت فضالي معلقة :" يامسهل يارب . . بالتوفيق والنجاح للجميع يارب الزعيم الصغير عادل امام".

مسلسل "كوبرا" للممثل المصري محمد إمام المكون من 15 حلقة، ويعرض على قناة Mbc مصر ومنصة shahid.

مسلسل "كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، الحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.

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