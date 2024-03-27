هشام ماجد ضيف برنامج "أسرار".. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفنان هشام ماجد، ضيفًا على برنامج “أسرار” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة قناة النهار في تمام التاسعة والنصف مساءً طوال شهر رمضان.

ويكشف هشام ماجد، خلال لقائه مع “أسرار” كواليس عن حياته الشخصية، كما يتحدث عن نجاح أحدث أعماله في رمضان وهي مسلسل "أشغال شقة"، وأيضًا انفصاله فنيا عن أحمد فهمي، والعديد من الأسرار.

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميا خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

آخر أعمال الفنان هشام ماجد

يذكر أن آخر أعماله مسلسل أشغال شقة، وتم عرضه في النصف الأول من الموسم الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية.

وتدور أحداثه حول طبيب شرعي يُدعى حمدي عبد الرحيم الذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، والذي يُرزق بتوأمين ليبدأ هو وزوجته بالبحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين، لكن هذا لن يحدث بسهولة وتبدأ معاناتهم وفي ظل انشغالهما بالعمل يعجزان عن الوفاء بمتطلبات الأطفال.

ويقررا الزوجان أن الحل لمشكلتهما هو الاستعانة بمدبرة منزل، للاعتماد عليها في رعاية الطفلين بدلا عنهما.

يبدأ الثنائي بمساعدة أصدقائهما رحلة البحث عن مدبرة خادمة مناسبة لرعاية طفليهما، ولكن يتضح لهما أن مسؤولية الاستقرار على واحدة بعينها أمر صعب للغاية.

وكلما بدأت مدبرة منزل في ممارسة مهام عملها ينشب بينها وبين الزوجين خلاف في إطار كوميدي.



أبطال مسلسل أشغال شقة





ومسلسل أشغال شقة، بطولة هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، ويشاركهم في البطولة سلوى محمد علي، شيرين، مصطفى غريب، رحمة أحمد فرج، محمد محمود، مي كساب، نهى عابدين وانتصار وإنجي وجدان وغيرهم، والعمل من إخراج وتأليف خالد دياب.