صبري فواز : " محمد سعد أخطأ هذا الخطأ الوحيد " .. هذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل المصري صبري فواز عن رأيه بمواطنه الممثل محمد سعد، مشيرًا إلى أنه أخطأ خطأً وحيداً، وقال: "محمد سعد من أهم مواهب جيلنا إن لم يكن أهمها الحقيقة يعني، قبلينا كلنا كمواهب أو امكانيات ممثل، "محمد وقع في خطأ التكرار واللعب في المناطق المطمئنة وأعتقد الفنان لازم كل يوم يفتح أفق كتير والجمهور لما بيشبع بيعوف".



يذكر أن آخر أعمال صبري فواز هو الموسم الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" بطولة شيرين رضا، بسمة، وفاء صادق، مدحت صالح، محمد سليمان، يوسف الكدواني، أسامة الهادي، هاجر الشرنوبي، يوسف إبراهيم، أميرة أديب ودنيا جمعة ومن إخراج وتأليف هاني كمال.

وكانت تلك التصريحات أثناء حلوله ضيفاً ببودكاست النقطة العميا /Blind spot مع الإعلامي المصري دسوقي رشدي.