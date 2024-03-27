أيمن بهجت قمر يجمع محمد حماقي وتامر حسين وعدداً من الموسيقيين على مائدة الإفطار

ميرنا وليد - بيروت - شارك الكاتب المصري أيمن بهجت قمر مجموعة من الصور له عبر حسابه مع مجموعة من الفنانين والموسيقيين المصريين منهم الفنان محمد حماقي وتامر حسين وغيرهم ، حيث أقام حفل إفطار لهم، وعلق أيمن بهجت قمر كاتباً : "آنستوا ونورتوا ربنا مايقطع لنا عادة.

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.. صناعة الموسيقى في الدقي" وكان حفل الإفطار بحضور عزيز الشافعى ومحمد حماقي.

وقد علق السيناريست أيمن بهجت قمر ، على تعاونه مع الفنان المصري تامر حسني في فيلم جديد .

وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه :" دعواتكم فيلم الصيف ان شاء الله : ري ستارت Restart من تأليفي وإخراج المخرجه الجميله : ساره وفيق .