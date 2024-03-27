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ميرنا وليد - بيروت - شارك الكاتب المصري أيمن بهجت قمر مجموعة من الصور له عبر حسابه مع مجموعة من الفنانين والموسيقيين المصريين منهم الفنان محمد حماقي وتامر حسين وغيرهم ، حيث أقام حفل إفطار لهم، وعلق أيمن بهجت قمر كاتباً : "آنستوا ونورتوا ربنا مايقطع لنا عادة.
.. صناعة الموسيقى في الدقي" وكان حفل الإفطار بحضور عزيز الشافعى ومحمد حماقي.
وقد علق السيناريست أيمن بهجت قمر ، على تعاونه مع الفنان المصري تامر حسني في فيلم جديد .
وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه :" دعواتكم فيلم الصيف ان شاء الله : ري ستارت Restart من تأليفي وإخراج المخرجه الجميله : ساره وفيق .
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن بهجت قمر يجمع محمد حماقي وتامر حسين وعدداً من الموسيقيين على مائدة الإفطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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