سمية الخشاب تهاجم رامز جلال .. وهذا ما ستفعله

ميرنا وليد - بيروت - هاجمت الفنانة المصرية سمية الخشاب برنامج "رامز جاب من الآخر" ، وقالت : "هما قصوا كتير جدا ليا وأنا بقول رجلي بتوجعني وكتفي وجعني، ولحظة وقعتي كانت وقعة قوية بس هو قص كتير عشان ميبانش إن أنا اتصابت .

. وأنا عندي تمزق في الأربطة في رجلي في كتفي ومش بعرف أحرك إيدي بارتياح".

وتابعت : "اللي يزعل ان ولا حد منهم كجهة انتاجية اتصل بالناس وقال سلامتكم أو أسف. هو احنا في غابة يا جماعة؟ مش مهم الناس يحصلها ايه المهم أطلع أنور وأعمل مشاهدات عالية؟ المهم مصلحتي والباقي يتحرق؟ ايه اللي بيحصل دة دة مهزلة لا يمكن السكوت عليها، الناس تتؤذي في صحتها. ما أنا عملتها معاه 4 سنين قبل كدة بس كنت عارفة إيه اللي بيحص لكن المرة دي متقالش، عشان في تعمد للأذية يبقى انت كدة متعمد تؤذي الناس، دي جريمة يعاقب عليها القانون. قالي إنه برنامج عادي فورمات".

وأوضحت سمية أن هناك العديد من الضيوف المصابين في البرنامج، إذ قالت: "متأكدة ان في تعمد في الأذية والدليل إن مفيش حد اهتم إنني اتصابت، ولما رحت للمستشفى قالولي انت مش أول حالة، امبارح جالنا 3 حالات من عند رامز. أقل حد اتصاب حصله كدمات متعددة في جسمه. معقول انتوا عارفين بتكسروا في الناس كل يوم ومكملين تصوير؟ وقال أصل الناس ماضية على إنهم موافقين على جميع الملابسات والظروف الخاصة بالبرنامج. يعني ايه؟ أنا موافقة إنني اتكسر؟ أصلا مفيش عقد بيننا بس لو حتى فيه عقد، جسمنا دة مش ملكنا، دة ملك ربنا، فمش من حقك تؤذي جسمي صحيا ونفسيا وعصبيا، فدة ضد حقوق الانسان وضد القانون".

وتعقيباً على نشرها صورة من البرنامج يوم عرض الحلقة فقالت: "الصورة اللي نزلتها كتبت عليها مش هسيب حقي منك يا رامز".

وكانت تلك التصريحات خلال حلولها ضيفة في برنامج "تفاعلكم" .