بالفيديو- مايا دياب تسحر العيون بجامبسوت رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية مايا دياب بأخر إطلالتها على الجمهور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث ظهرت في صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك رائع إرتدت فيه جامبسوت باللونين الأصفر و الأسود ضيق ذات أكمام طويلة، و ربطت شعرها على شكل ذيل الحصان مع مكياج أظعهرت من خلاله جمال وجهها، و نظارات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.
و في وقت سابق، أطلت مايا دياب على الجمهور من خلال فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بلحظات مميزة من الضحك والفرح، أثناء تعلمها التزلج بأحذية التزلج في مرآب سيارات، بهدف تصوير أحد مشاهد أغنيتها "قولي"، وكانت ترتدي توب واسعة وطويلة بكمين قصيرين، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً رائعاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
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