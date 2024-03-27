بالصور-بيع شقة مصمم الأزياء العالمي الراحل كارل لاغرفيلد بمبلغ خيالي

ميرنا وليد - بيروت - اشترى شخص لم يكشف عن هويته أو جنسيته شقة مصمم الأزياء العالمي الراحل كارل لاغرفيلد في باريس بمبلغ وصل إلى عشرة ملايين يورو ويصبح مع التكاليف (11,1 مليون يورو )، أمس الثلثاء وذلك في مزاد أقيم في غرفة التجارة والصناعة في العاصمة الفرنسية، وكذلك عبر الإنترنت والهاتف.

وكان حق المشاركة مشروطاً بإيداع مبلغ 1,06 مليون يورو على ما أعلن مكتب الكاتب العدل المسؤول عن البيع، وقد طُرحت الشقة للبيع بسعر أولي يبدأ بـ5,3 ملايين يورو، بحسب مكتب "ألتيميس" للكتّاب العدل.

الشقة مكونة من ثلاث غرف بمساحة 260 متراً مربعاً مع غرفة ملابس تزيد مساحتها عن 50 متراً مربعاً، وتحتوي الغرفة الرئيسية التي تبلغ مساحتها 120 متراً مربعاً على أرفف مكتبة عدة ذات إضاءة خلفية. أما منطقة النوم المطلة على الفناء فتضم غرفة نوم مع أقسام متحركة، وغرفة تبديل ملابس بمساحة تزيد عن 50 متراً مربعاً.

وتقع شقة المصمم الراحل الذي عاش فيها لفترة تقرب من عقد من الزمن حتى وفاته، في مبنى يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر في حي كي فولتير Quai Voltaire، مع إطلالة على نهر السين ومتحف اللوفر. وقد أعيد تصميمها بالكامل على يد لاغرفيلد بأسلوب استشرافي مع الخرسانة على الأرض وأقسام من الزجاج الرملي.

الذي لم يكشف عن هوية المشتري وجنسيته.

كارل لاغرفيلد الذي توفي في شباط 2019 وكان لتصاميمه وعروضه المميزة لداري شانيل وفندي وعلامته التجارية الخاصة تأثيراً عميقاً على عالم الموضة، سيجسد الممثل الألماني الإسباني دانييل برول البالغ من العمر 44 عامًا المرشح شخصية مصمم الأزياء الشهير في سلسلة ديزني + القادمة في روما، إيطاليا التي ستعرض في السابع من حزيران.

والمسلسل المكون من ست حلقات يؤرخ لصعود كارل لاغرفيلد في عالم الموضة الباريسية في السبعينيات.