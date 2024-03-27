شريف إدريس يفجع بوفاة أقرب الناس إليه

ميرنا وليد - بيروت - فجع الممثل المصري شريف إدريس بوفاة عمته ونشر عبر حسابه كاتباً : "إنا لله وإنا إليه راجعون. . عمتي في ذمة لله ".

ممثل مصري.

وكان قد طمأن شريف إدريس متابعيه على حالته الصحية في منشور له عبر حسابه قال فيه : "صباح الخير..شكراً من قلبي لكل الحبايب اللي بيحاولوا يتطمنوا عليا من امبارح..وبعتذر عن عدم ردي".

وتابع : " باختصار شديد بقالي فتره ضهري تاعبني ومأثر علي رجلي لأن عندي انزلاق غضروفي في الفقرات القطنيه وأهملته..وكنت بستحمل وماشي بمسكنات..إمبارح كنت بجيب حاجات للبيت مع مراتي وبدأت اتعب بشكل غير طبيعي وفجأه حصلي تخشب تام في الجزء السفلي مع كل انواع الألم اللي ممكن تتخيلوه..وحاولت اتحمل وأخد مسكن لكن الوضع تحول اني في لحظة حسيت إن ضهري هيتكسر حرفياً وألم في جميع اطراف رجليا الاتنين ودموعي نزلت من كتر الألم حقيقي".

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