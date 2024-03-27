نجمة الكيبوب أريوم حاولت الإنتحار وهذا ما حل بها

ميرنا وليد - بيروت - بعد محاولتها الانتحار بسبب مشاكل وفقًا لتقارير كورية، أدخلت نجمو الكيبوب أريوم عضوة تيارا T-ARA السابقة إلى المستشفى لتلقي العلاج وكشف حبيبها بأنها فاقدة للوعي ويأمل أن تكون بحير.

وكانت النجمة الكورية كشفت في قت سابق عن الاعتداءات التي ارتكبها زوجها السابق كيم يونغ جول ضدها وضد أطفالها. كما شاركت تفاصيل حول كيفية وقوعها ضحية لشخص ينتحل شخصيتها لابتزاز الأموال من أشخاص آخرين.

وتحدثت أريوم في صفحتها الرسميةمن خلال منشور في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي حول الإساءة التي تعرضت لها من زوجها السابق كيم يونغ غول، كاتبة "ثم، في أحد أيام نوفمبر 2021، فقد السيطرة على أعصابه تمامًا. لقد ثبتني على السرير ومزق ملابسي، وخنقني وهدد بقتلي – أمام ابننا. كما ضربني بما يكفي و كنت مصابة بكدمات في أنفي ولكمات بقدمي، ولم أتمكن من المشي لفترة من الوقت".

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